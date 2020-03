Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa vai implementar, a partir de segunda-feira, restrições de horários e circulação de pessoas nos hospitais de Penafiel e Amarante, no âmbito da fase de contenção do Covid-19, foi hoje revelado.

"Por forma a dar o melhor contributo nesta fase de contenção do COVID-19 e reforçar a segurança de utentes, visitantes e profissionais, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) implementa, a partir de segunda-feira, 09 de março, e por tempo indeterminado, restrições de horários e circulação de pessoas nas duas unidades hospitalares", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo o CHTS, os acompanhantes e visitas ficam limitados aos horários entre as 11:00 e as 13:00 e entre as 17:00 e as 19:00, só sendo autorizada uma visita por doente, exceto crianças, que podem ter um acompanhante durante 24 horas.