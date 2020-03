Actualidade

Pelo menos 34 pessoas foram hoje mortas, incluindo dois atacantes, e outras 58 ficaram feridas na sequência de um tiroteio que durou seis horas, durante um evento em Cabul em que estava o chefe do Governo afegão.

"O ataque acabou", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, acrescentando que, após seis horas, "as forças especiais mataram dois dos terroristas e a área está agora limpa".

O tiroteio, já reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, começou cerca das 11:20 locais (06:50 em Lisboa), durante um evento ao ar livre para assinalar o aniversário da morte do líder comunitário xiita Hazara Abdul Ali Mazari.