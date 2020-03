Actualidade

Os preços do petróleo baixavam significativamente hoje, numa altura em que as negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados parecem perto do fracasso.

Às 15:15 (hora de Lisboa), o barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio negociava a 46,44 dólares em Londres, uma descida de 7,10% em relação ao valor de encerramento na quinta-feira, mas alguns minutos antes tinha caído para 46,12 dólares, o preço mais baixo desde julho de 2017.

Em Nova Iorque, o barril de petróleo WTI perdia 6,78% para 42,79 dólares, depois ter negociado a 42,30 dólares, no nível mais baixo desde agosto de 2016.