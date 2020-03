Actualidade

Parte da coleção da Fundação de Serralves vai estar exposta em Lisboa, nos Paços do Concelho, a partir de 10 de março, no âmbito da sua missão de aproximação das populações à arte e à cultura, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Fundação de Serralves --- Museu de Arte Contemporânea, localizada no Porto, a exposição Intercidades vai estar patente até ao dia 19 de abril, em cumprimento do acordo firmado entre a Câmara de Lisboa e Serralves no ano de 2017.

A iniciativa integra-se num programa de exposições e apresentação de obras da Coleção de Serralves, especificamente selecionadas para vários espaços, com o objetivo de tornar este acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país, explica a fundação que, deste modo, pretende promover o alargamento da rede de acesso e de aproximação das populações à arte e à cultura em mais de 30 locais e municípios.