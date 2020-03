Actualidade

A CP - Comboios de Portugal anunciou hoje que tinha concluído a fusão com a EMEF (Empresa de Manutenção Ferroviária) e que, no processo, reduz 46% do número de diretores, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Esta informação é conhecida no dia em que a Comissão Europeia anunciou ter ilibado Portugal numa investigação de alegadas ajudas estatais ilegais pela CP à EMEF, após ter concluído "não haver envolvimento das autoridades portuguesas".

"A fusão por incorporação da EMEF na CP tem como objetivo eliminar redundâncias e condicionalismos decorrentes da anterior tipologia de gestão", lê-se na mesma nota, para "otimizar os recursos e melhorar a articulação entre ambas as partes, numa operação que resulta numa redução de custos da ordem dos 1,2 milhões de euros por ano", segundo estudos levados a cabo para a operação.