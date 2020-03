Taça Davis

O vimaranense João Sousa venceu hoje o segundo encontro de singulares da Taça Davis em ténis, frente a Julius Tverijonas, e conquistou o segundo ponto de Portugal diante da Lituânia na eliminatória de manutenção no Grupo Mundial I.

No piso rápido da Siauliai Tennis Academy, o número um nacional e 65.º colocado no 'ranking' ATP superou Tverijonas, 791.º colocado na hierarquia mundial, pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e cinco minutos.

Depois do triunfo de Frederico Silva no primeiro encontro de singulares, diante Laurynas Grigelis, João Sousa permitiu à equipa portuguesa conquistar o segundo ponto disputado hoje e ganhar uma vantagem confortável para o último dia da eliminatória, que decorrerá no sábado, com a realização de um desafio de pares, seguido de dois encontros de singulares.