Actualidade

A assessora do CDS-PP que impugnou o seu despedimento por extinção do posto de trabalho e acusou o partido de 'bullying' chegou a acordo com os centristas e vai ser readmitida, disse hoje à Lusa o seu advogado.

Segundo o seu representante, Alexandra Sousa Uva e o CDS-PP "chegaram a acordo quanto ao processo que corria termos no Tribunal de Trabalho de Lisboa, e, em consequência, será a mesma admitida a desempenhar as funções que até, então, desempenhava, de assessora".

A trabalhadora passará a estar "na dependência direta" do secretário-geral do CDS-PP, Francisco Tavares.