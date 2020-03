Montijo

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, disse hoje à Lusa que a não sentiu "portas fechadas" do PSD à localização do Montijo para o novo aeroporto de Lisboa, depois de uma reunião com o partido.

"Não senti portas fechadas. Senti que há uma procura de caminhos novos que se podem explorar, e nesse sentido penso que terá sido positivo", disse Francisco Calheiros à Lusa no final de uma reunião com o vice-presidente do PSD David Justino e com o deputado Afonso Oliveira, que decorreu hoje na sede do partido, em Lisboa.

O responsável da confederação de turismo acrescentou ainda, no final do encontro, que "a solução Montijo é uma solução do Governo PSD/CDS-PP, e nesse sentido é evidente que o Montijo está mais do que em cima da mesa, claramente".