Covid-19

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, apelou hoje à "calma" a propósito do coronavírus, lembrando que o setor costuma ser o "primeiro a entrar em crise e o primeiro a sair".

"O que nós temos dito, e aquilo que refletimos e que passamos aos nossos associados, é que neste momento é preciso ter calma, porque ainda se sabe pouco sobre o vírus. É uma realidade, é mau, as situações têm estado a acontecer", disse Francisco Calheiros à Lusa, à margem de uma reunião na sede do PSD, em Lisboa, sobre o aeroporto do Montijo.

O responsável frisou que "nas várias crises que têm aparecido, costuma ser o primeiro setor a entrar na crise e o primeiro a sair da crise", e que devido ao surto do novo coronavírus implicar mudanças nas deslocações das pessoas, o turismo entrou "mais depressa".