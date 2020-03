Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou hoje que o surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) não terminou e podem surgir novos casos, pedindo um financiamento urgente de 18 milhões de euros.

"Sabemos que a atenção internacional está atualmente mais focada no Covid-19, mas (...) ainda precisamos de mais 20 milhões de dólares [cerca de 18 milhões de euros] para que a OMS mantenha a equipa no terreno, porque o Ébola também é uma questão de segurança sanitária global", disse o diretor-geral adjunto de Resposta e Emergência da OMS, Ibrahima-Socé Fall, numa conferência de imprensa para atualizar a situação da doença, que eclodiu em agosto de 2018 na RDCongo.

O responsável começou as suas declarações congratulando-se com a cura de Masiko, que esta terça-feira teve alta de um centro de tratamento de Ébola em Beni por estar curada, tratando-se do último paciente infetado com a doença no país.