Covid-19

A Organização Mundial do Turismo (OMT) reviu em baixa as estimativas para o turismo internacional, prevendo recuos entre 1% e 3% este ano e perdas até 45 mil milhões de euros, devido ao coronavírus, segundo um comunicado.

A organização estima que as perdas oscilem entre os 27 mil milhões de euros (30 mil milhões de dólares) e 45 mil milhões de euros (50 mil milhões de dólares).

Antes do surto de Covid-19, a OMT previa um crescimento do setor entre os 3% e os 4% este ano, de acordo com a mesma nota.