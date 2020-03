Actualidade

As duas chaminés da Central Termoelétrica da EDP em Setúbal vão ser demolidas às 12:00 de sábado no âmbito do desmantelamento daquela unidade industrial, que foi encerrada em 2013, anunciou hoje a empresa.

De acordo com a EDP, a operação de demolição, que começou a ser preparada há ano e meio, será efetuada com recurso a cerca de 150/200 quilogramas de explosivos, distribuídos por 400 furos, colocados na base de cada uma das duas chaminés.

Segundo a empresa, serão ainda colocados cerca de 60 quilogramas de explosivos em piscinas colocadas à volta do local da demolição, "de forma a provocar uma cortina de água durante o derrube, que ajudará a minimizar as poeiras e resíduos".