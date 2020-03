Actualidade

Uma parceria entre o arqueólogo norte-americano Doug Bailey e a escultora Sara Navarro resultou numa exposição desde hoje patente no Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC), em Santo Tirso, que, através dos objetos arqueológicos, pretende questionar temas do quotidiano.

Em declarações à Lusa, a escultora portuguesa descreveu a parceria nascida em contexto académico e que transformou um convite para uma exposição individual numa "mostra transdisciplinar" que reúne escultura, design e arqueologia.

"Tudo partiu de um convite do MIEC para uma exposição individual que surgiu quando estava a iniciar um projeto de investigação de pós-doutoramento no tema Arte e Arqueologia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa sendo o Doug Bailey uma das pessoas com quem discutia esse projeto", disse Sara Navarro.