Covid-19

O ministro da Saúde são-tomense, Edgar Neves, defendeu hoje a necessidade de se "redobrar a vigilância" no aeroporto da Região Autónoma do Príncipe, onde algumas aeronaves aterram com turistas provenientes do estrangeiro.

Edgar Neves foi ouvido hoje pela comissão permanente da Assembleia Nacional (parlamento) sobre as providências que o Governo está tomar para conter uma eventual entrada no país de pessoas afetadas pelo novo coronavírus.

"Nós abordámos essencialmente as medidas que o Governo está a tomar nos pontos de entrada, particularmente nos portos e aeroportos, mas vimos o caso particular do Príncipe", disse Edgar Neves após a audição.