Covid-19

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil disse hoje que eram esperadas as medidas anunciadas pela TAP para reduzir a operação e custos perante o impacto do Covid-19, mas que o cenário é preocupante.

A TAP esteve hoje reunida com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) para justificar as medidas anunciadas na quinta-feira.

"O sindicato vê estas medidas com muita preocupação. O sindicato reconhece que [este momento] não é fácil. No entanto, temos esperança que tudo se resolva da melhor maneira, mas o cenário que a companhia traçou foi de preocupação", apontou o presidente do SNPVAC, Henrique Louro Martins, em declarações à Lusa.