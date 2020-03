Actualidade

O economista senegalês Felwine Sarr, coautor do relatório pedido pelo Presidente francês sobre a restituição de coleções de arte africana, defendeu hoje, em Lisboa, a devolução de artefactos, pela Europa, no âmbito de uma "nova ética de relacionamento diplomático".

Felwine Sarr é professor de Economia, na Universidade Gaston Berger, em Saint-Louis, no Senegal, músico, escritor, autor de várias obras de ficção, e redigiu, com a historiadora francesa Bénédicte Savoy, do Collège de France, o denominado "Relatório Sarr-Savoy" (2018), sobre a restituição a países africanos de bens culturais, em museus e coleções franceses, apresentado em novembro de 2018, ao Presidente Emmanuel Macron.

Sarr falou hoje em Lisboa, na Culturgest, sobre "A restituição da herança cultural africana", no âmbito do projeto Afro-Port, e referiu que esta restituição tem "implicações políticas, simbólicas, semânticas e filosóficas".