Operação Marquês

O advogado de Henrique Granadeiro refutou hoje no debate instrutório da Operação Marquês a existência de um plano entre o presidente do conselho de administração da PT e o ex-banqueiro Ricardo Salgado para beneficiar o Grupo Espírito Santo (GES).

Em defesa desta argumentação, Nuno Líbano Monteiro leu em tribunal os depoimentos de várias testemunhas, incluindo os antigos ministros Teixeira dos Santos e Mário Lino para afirmar que "não houve nenhum plano entre Granadeiro e Ricardo Salgado".

Segundo o advogado, foram várias as testemunhas e também o arguido Zeinal Bava, ex-administrador da PT, que disseram no processo "não se terem apercebido de qualquer plano" gizado entre o presidente do Conselho de Administração da PT e o antigo banqueiro para beneficiar o GES.