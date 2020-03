Covid-19

A Câmara de Montalegre decidiu hoje cancelar o evento Sexta 13, que se celebraria na próxima semana, como forma de prevenção por causa do surto de Covid-19.

A decisão foi tomada hoje, depois de uma sessão de esclarecimento sobre o novo coronavírus, de um parecer emitido pela Comissão Municipal de Proteção Civil e vem também na sequência do Plano de Medição e Gestão do Risco, elaborado pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso.

Em comunicado, o presidente do município, Orlando Alves, salientou que, com este cancelamento, se está "a prevenir o risco, a proteger a população e a defender a saúde pública".