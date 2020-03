UE

O primeiro-ministro português, António Costa, reúne-se com a chanceler alemã, Angela Merkel, na quarta-feira em Berlim, com o orçamento comunitário, os novos conselhos europeus e a presidência portuguesa da União Europeia na agenda, foi hoje divulgado.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro português transmitiu à agência Lusa que o encontro, um jantar de trabalho, servirá para "preparar novos conselhos europeus e a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021", lembrando que o "futuro quadro financeiro plurianual continua em aberto face às divergências acentuadas no último conselho extraordinário, em Bruxelas".

A Alemanha inicia a presidência da União Europeia (UE) em julho e antecede a presidência portuguesa.