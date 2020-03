Actualidade

As obras de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos, só vão ser adjudicadas quando conhecidas as avaliações de impacto ambiental em falta e satisfeitas as reivindicações da câmara, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a cânmara, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, adiantou que essa foi a "garantia" dada pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, na sequência de uma reunião entre as duas entidades.

"Esta decisão do Governo é o reconhecimento do intenso trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia na defesa da população, do ambiente, da qualidade das praias e das águas sem que isso coloque em causa o desenvolvimento do Porto de Leixões, enquanto estrutura fundamental para a economia local e nacional", vincou.