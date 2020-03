PCP/99 anos

O líder do PCP elegeu hoje o PS e o Governo como alvos no comício, em Lisboa, dos 99 anos do partido, criticando os socialistas pela "obsessão com o défice" e por não resolverem os problemas do país.

No comício dos 99 anos, em que lançou o programa de comemorações, até 2022, do centenário de um "partido comunista digno desse nome", Jerónimo de Sousa afirmou a milhares de militantes e simpatizantes no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, que a situação do país é má e há "graves problemas económicos e sociais" e "profundos défices estruturais que estão na origem da grande dependência do país" do exterior.

Problemas que, exemplificou, "se manifestam em insuficientes níveis de crescimento económico", em "profundas desigualdades sociais, na degradação dos seus serviços públicos" e são "inseparáveis de uma política que, ao longo de décadas, tem servido os interesses do grande capital e submetido o país às imposições da União Europeia e do euro".