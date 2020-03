Covid-19

O adiamento de três jogos das divisões distritais da Associação de Futebol do Porto (AF Porto) é medida de "prevenção" e de "defesa da saúde pública" face ao surto de Covid-19, realçou, na sexta-feira, o presidente da entidade.

"Nós adiámos esses encontros, e adiamos todos os que sejam necessários, quando tivermos conhecimento que, de algum modo, um interveniente teve contacto direto ou indireto com alguém que esteve em zonas afetadas", disse à agência Lusa Lourenço Pinto, líder da AF Porto.

Os jogos Barrosas-Freamunde (Divisão de Elite), Raimonda-Roriz e Ferreira-Citânia de Sanfins (1.ª Divisão), da AF Porto, foram adiados devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), e se, no que toca à primeira partida, está em causa a confirmação de um caso de infeção por coronavírus na localidade de Santo Estevão de Barrosas (um funcionário de uma fábrica de calçado em Lousada que esteve recentemente em Milão), nos dois encontros adiados da 1.ª Divisão, o alerta surgiu após um contacto entre um jogador e um treinador com uma outra pessoa infetada.