A Olivedesportos vendeu todas as ações que detinha na Benfica SAD e deixou de ter uma participação qualificada na sociedade, revelou na sexta-feira a SAD 'encarnada', num comunicado enviado ao regulador do mercado português.

Segundo o documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "em resultado da alienação, no dia 04 de março de 2020, da totalidade das ações por si detidas no capital social da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, [a Olivedesportos] deixou de ter uma participação qualificada naquela sociedade e deixou igualmente de ser imputável ao senhor Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira uma participação qualificada na Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD".

A Olivedesportos era dona de uma posição de 2,66% no capital da Benfica SAD, entidade sobre a qual o Benfica SGPS lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) no final do ano passado.