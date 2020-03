Actualidade

A família de um bebé internado no Hospital São João, no Porto, acompanhada de dezenas de pessoas, com balões brancos e a entoar preces, concentrou-se esta noite à porta do equipamento hospitalar, onde acusou uma médica de negligência.

A iniciativa começou a tomar forma na tarde de sexta-feira nas redes sociais, tendo sido partilhada por amigos e familiares de Vânia Magalhães, mãe do Santiago, uma criança de dois anos que atualmente está internada nos cuidados intensivos do Hospital São João em coma induzido.

Em declarações aos jornalistas, Vânia Magalhães descreveu o percurso do filho desde o dia 24 de fevereiro, quando este deu entrada nas urgências com suspeita de pneumonia, e revelou que "abriu um processo por negligência" contra uma médica que assistiu a criança, enquanto fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), em resposta à agência Lusa, avançou que "aberto um inquérito para apurar a situação".