Actualidade

O pianista de jazz e compositor norte-americano McCoy Tyner, membro do histórico quarteto do saxofonista John Coltrane, no começo dos anos de 1960, morreu aos 81 anos, anunciou na sexta-feira a família do músico.

"É com pesar que anunciamos a morte da lenda do jazz, Alfred 'McCoy' Tyner", escreve a família, na conta de Facebook do pianista, sem precisar data nem local da morte.

"McCoy era um músico inspirado que dedicou a sua vida à sua arte, à família e à espiritualidade", prossegue a mensagem na noite de sexta-feira, na qual é feito o agradecimento pelas provas de afeto, durante "este tempo difícil".