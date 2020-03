Actualidade

Visitas guiadas, teatro, uma projeção em praça pública, apresentações e uma exposição de objetos cénicos marcam as comemorações de hoje do centenário do edifício do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto.

O programa, que assinala os 100 anos do edifício assinado pelo arquiteto Marques da Silva, foi apresentado a 11 de fevereiro pelo diretor artístico, Nuno Cardoso, e pelo presidente do conselho de administração, Pedro Sobrado, numa altura em que foi anunciado que o TNSJ terá uma companhia "quase" residente com seis atores e fechará para obras durante seis meses em 2021.

O arranque da programação conta com a reposição de "Turismo Infinito", peça de 2007 que parte de textos de Fernando Pessoa, com encenação de Ricardo Pais, antigo diretor artístico do TNSJ.