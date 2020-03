ModaLisboa

Os designers de moda Luís Buchinho, Nuno Gama, Luís Carvalho, Ricardo Preto, Kolovrat, Gonçalo Peixoto, João Magalhães e a estreante Buzina, apresentam hoje coleções na 54.ª edição da ModaLisboa, que inclui várias atividades abertas ao público.

A 54.ª edição da ModaLisboa, durante a qual são apresentadas as coleções para o próximo outono/inverno, prossegue hoje nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), no Campo de Santa Clara, onde decorre a Feira da Ladra.

Hoje, cabe a João Magalhães inaugurar a 'passerelle', por onde passarão também as coleções de Buzina, uma estreante na ModaLisboa, Luís Buchinho, que regressa à iniciativa lisboeta no âmbito de uma parceria com o Portugal Fashion, do Porto, Ricardo Preto, Luís Carvalho, Kolovrat, Gonçalo Peixoto e Nuno Gama.