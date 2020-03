Actualidade

A obra da escritora Fernanda Botelho está a ser estudada para reedição, e o espólio de interesse literário está a ser inventariado, com vista à futura Casa-Museu, que a família quer abrir no Cadaval, disse a coordenadora.

"A ideia é reeditar tudo, sempre com prefácios de pessoas que trabalharam sobre Fernanda Botelho", afirmou à agência Lusa a investigadora Paula Morão, que coordena o trabalho no âmbito do projeto "Textualidades" do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL).

"As obras estavam esgotadas há muitos anos, justificou, acrescentando que "é fundamental pôr de novo a obra disponível, com um enquadramento através dos prefácios que sejam de informação suficiente para quem não conhece a obra", para se ler Fernanda Botelho.