Actualidade

A Academia Real de Dança britânica escolheu Lisboa para realizar um dos eventos que marcam o centenário da instituição, promovendo uma oficina de dança de rua com jovens entre 30 de março e 03 de abril.

"Reachout" é o nome de um novo projeto da Royal Academy of Dance (RAD), com o objetivo de promover a interação social de jovens através da dança, que estende ao estrangeiro o programa "Step Into Dance", que tem vindo a levar a cabo em Londres, juntamente com a Fundação Jack Petchey.

Orientados por um profissional de 'street dance', jovens dos 12 aos 18 anos do agrupamento de escolas Dona Filipa de Lencastre vão ter duas aulas por dia com os movimentos básicos do 'hip hop' e da dança, ao longo dos últimos 100 anos, no sentido de preparar uma pequena apresentação para familiares e amigos.