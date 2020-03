Actualidade

Macau registou 673 casos de criminalidade violenta em 2019, um aumento de 4,7% comparativamente ao ano anterior devido sobretudo a uma subida dos crimes de sequestro, roubo e violação, indicaram dados da Secretaria de Segurança.

No ano passado, o crime de violação aumentou 43,3%, com 43 casos, enquanto os sequestros, conhecidos como "cárcere privado", subiram 8%, com 353 casos registados ou mais 26 que em 2018, de acordo com o balanço da criminalidade de 2019, divulgado 'online' na sexta-feira.

A maioria dos crimes de sequestro está relacionada com associações criminosas que se dedicam à usura, sendo que ambos ocorreram principalmente dentro dos casinos. As autoridades sublinharam que o desenvolvimento do setor do jogo "não trouxe quaisquer consequências negativas para a situação de segurança de Macau".