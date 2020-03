Actualidade

Uma compilação do compositor Vítor Rua inaugura este mês a editora discográfica Marte Instantânea, focada em dar a conhecer "a música mais marginal, subterrânea, que não é fácil de encontrar", disse à Lusa o editor, José Moura.

"A editora nasce - mas não quer dizer que seja o propósito final -, com essa intenção de filtragem, de trazer para o mundo físico música que está dispersa, não só 'online', mas música de tiragem muito pequena, coisas que nunca foram editadas oficialmente, que foram passadas de mão em mão. No fundo música escondida", explicou.

O catálogo da Marte Instantânea é inaugurado com "Electronic Music 1995-2010", uma compilação com temas do músico, compositor e produtor Vítor Rua, que só tinham tido até agora existência em digital.