Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE) vai funcionar em regime de teletrabalho na segunda-feira, de forma a testar os planos de emergência preparados para enfrentar o surto do novo coronavírus, foi hoje conhecido.

De acordo com os planos da instituição, confirmados pela AFP, os cerca de 3.700 funcionários do BCE, sediado em Frankfurt, na Alemanha, laborarão em regime de teletrabalho para testar os planos de emergência da instituição, no caso de ser necessário o confinamento devido à epidemia de Covid-19.

A medida, que permitirá nomeadamente colocar à prova as infraestruturas informáticas do banco central, foi decidida em nome do "princípio da precaução", explicou uma porta-voz do BCE à agência France-Presse, confirmando informações divulgadas hoje pelo jornal alemão Börsen-Zeitung.