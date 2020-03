Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, salientou hoje que Portugal "tem mostrado uma grande maturidade política" em momentos críticos, e desaconselhou que se confunda o "ajustamento tático natural" dos partidos em início de legislatura com a duração da mesma.

"Não devemos confundir aquilo que é o ajustamento tático natural dos partidos políticos neste início de uma nova legislatura com aquilo que é seguramente a vontade de todos os portugueses que esta legislatura prossiga, como as duas anteriores, até ao seu termo, permitindo executar o programa de Governo e, chegando ao final, permitindo aos portugueses avaliarem se pretendem prosseguir com esta linha governativa ou se entretanto entendem que há uma alternativa melhor", afirmou.

Na ótica do chefe de Governo, "isso é o acontece nos países democráticos".