Covid-19

O Papa Francisco pronunciará a oração de domingo do Angelus a partir da sua biblioteca, em formato vídeo, e não na janela com vista para a praça de São Pedro, devido ao novo coronavírus, anunciou hoje o Vaticano.

De acordo com o Vaticano, a oração do Angelus "terá lugar na biblioteca do palácio apostólico e não sobre a praça de São Pedro, a partir da janela", uma decisão tomada "para evitar os riscos de difusão do Covid-19 ligados à formação de grupos de pessoas ligados aos controlos de acesso à praça de São Pedro".

"A oração será transmitida em vídeo em direto através da cadeia Vatican News e através dos ecrãs sobre a praça de São Pedro, de maneira a permitir aos fiéis a participação", pode ainda ler-se no comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).