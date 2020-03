Actualidade

O treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, prometeu hoje uma equipa "a fazer pela vida" na luta pela manutenção, na partida deste domingo, frente ao Sporting, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação do concelho de Santo Tirso ocupa o último lugar da tabela classificativa, com apenas 13 pontos, mas para começar a inverter essa situação o técnico quer, nesta deslocação a Alvalade, "conquistar pontos e lutar pela vitória".

"Temos de fazer pela vida independentemente do adversário. Amanhã [domingo] vamos defrontar um grande, e no futuro ainda vamos jogar com FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, mas temos de olhar para eles e sentir que podemos conquistar pontos e lutar pela vitória. Temos de nos entregar de corpo e alma ao jogo", disse Nuno Manta Santos.