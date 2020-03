Actualidade

O presidente do PSD Madeira defendeu hoje que o "grande desafio" do partido é voltar a liderar o poder local na região nas eleições autárquicas de 2021, anunciando a antecipação do congresso para outubro para preparar esse objetivo.

"O grande desafio que temos pela frente é voltarmos a ser o partido a liderar o poder local e não existe nenhuma razão para não recuperarmos essa liderança, a favor da nossa população e do desenvolvimento que a nossa região merece e mais precisa", disse Miguel Albuquerque no Conselho Regional que decorreu no concelho da Calheta, a oeste da Madeira.

"Com vista à mobilização do partido, foi decidido antecipar o Congresso Regional - que deveria acontecer no início de 2021 - para o mês de outubro", justificou.