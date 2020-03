Actualidade

Ruben Amorim encontrou os futebolistas do Sporting "abertos a um novo modelo" de jogo, mas sublinhou hoje que "dois dias não chegam" para implementar as suas ideias na equipa para a receção ao Desportivo das Aves.

O novo treinador do Sporting 'confessou' que não falou com Silas na transição de equipas técnicas, porque gosta de "ver as coisas" por si mesmo, mas recusou a ideia deixada no ar, no tempo do antigo técnico, de que os jogadores do Sporting não estariam recetivos a novas ideias.

"Senti o contrário. Senti que estavam claramente abertos a um novo modelo. Teremos tempo para trabalhá-lo. Tivemos dois dias muito bons, mas sabemos que ainda não o podemos ver ao máximo no primeiro jogo. O importante é vencer e depois partir daí todas as semanas", garantiu Ruben Amorim, no primeiro contacto com a imprensa na Academia Sporting.