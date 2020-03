Covid-19

A transportadora aérea Cabo Verde Airlines (CVA) anunciou hoje que vai suspender os voos para Washington até 31 de maio, alegando a "procura de clientes significativamente reduzida", motivada por "preocupações globais de saúde relacionadas ao Covid-19".

Em comunicado, a empresa refere que a medida entra em vigor no domingo, cerca de três meses depois do lançamento dos voos para a capital norte-americana, e que representa uma consequência da epidemia de Covid-19, provocada por um novo coronavírus, nos transportes aéreos internacionais.

"O atual surto de vírus está a afetar as companhias aéreas em todo o mundo. Como resultado do surto, a reserva de voos diminuiu significativamente. Consequentemente, as companhias aéreas vêm reduzindo os seus horários de voo, o que também afeta as linhas aéreas de Cabo Verde", lê-se no comunicado da CVA, desde março de 2019 liderada por investidores islandeses, na sequência da privatização de 51% do capital social da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV).