Actualidade

O filme "Ghostmaster", de Paul Young, foi eleito o melhor da 40.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto - Fantasporto, anunciou hoje a organização do evento, marcado este ano pelas distinções a protagonistas asiáticos.

O também japonês Sabu ganhou o prémio especial do júri da edição de 2020 do "Fantas" com o filme "Dancing Mary", enquanto a distinção para a melhor realização foi para Roderick Cabrido, com "Clarita", uma produção filipina.

Leif Edlund, em "Koko-di koko-da", uma coprodução da Suécia e da Dinamarca, ganhou o prémio para o melhor ator, enquanto o de melhor atriz foi para Christine Reyes, no filme "Untrue", de produção também filipina.