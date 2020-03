Guiné-Bissau/Eleições

O secretário nacional do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) admitiu hoje estar "muito apreensivo" com a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) no país por desconhecer os seus objetivos.

Uma missão de alto nível composta por peritos constitucionais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental chega esta segunda-feira a Bissau para uma resolução do contencioso eleitoral, criado após a segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau.

"Eu estou muito apreensivo, particularmente, e acredito que toda a direção superior do partido também deve estar neste momento com essa apreensão e começamos a pensar o que é que eles vão fazer. Mudar as leis, não podem", afirmou aos jornalistas Ali Hijazi, falando após uma reunião entre a direção do partido, veteranos e antigos combatentes.