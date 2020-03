Covid-19

A epidemia de Covid-19 matou mais 21 pessoas no Irão nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram hoje as autoridades iranianas.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 5.823, com a confirmação de 1.076 novos casos nas últimas 24 horas.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, citado pela agência France-Presse (AFP), disse que "mais de 16.000 casos suspeitos estão atualmente hospitalizados" e aguardam o resultado das análises.