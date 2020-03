RCA

A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (Minusca), que conta com a presença de militares portugueses, condenou hoje "energicamente" o assassínio de um dos seus funcionários na cidade de Ndélé, no centro-norte do país.

"A Minusca condena energicamente a morte de um dos seus funcionários na cidade de Ndélé, município de Bamingui-Bangoran (centro-norte da República Centro-Africana [RCA]). O corpo sem vida, crivado de balas, do funcionário, foi encontrado no sábado [hoje] na selva pela população", pode ler-se num comunicado enviado pela missão.

As causas da morte ainda não são conhecidas, adianta também o documento, e Mankeur Ndiaye, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na RCA, já manifestou a sua revolta.