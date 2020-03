Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, pediu hoje às forças de defesa do país para restaurarem a legalidade constitucional, depois de o porta-voz das Forças Armadas afirmar que não estão a intervir na crise política do país.

Numa carta enviada ao chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, general Biaguê Na Ntan, Aristides Gomes congratula-se com as afirmações do porta-voz das forças de defesa e "solicita o apoio das Forças Armadas para em conjunto com as forças da Ecomib" (força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) promoverem uma série de ações para a "restauração da legalidade constitucional e democrática".

Entre as várias ações, Aristides Gomes propõe a desocupação do Supremo Tribunal de Justiça, do Palácio do Governo e de vários edifícios onde estão instalados ministérios e secretarias de Estado, que considera estarem "ocupados por quadros estranhos às previsões constitucionais".