Guiné-Bissau/Eleições

Cerca de 200 guineenses participaram hoje, em Lisboa, numa marcha em defesa da democracia na Guiné-Bissau, manifestando-se preocupados com a crise política, após a posse de Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país, e apelando à paz.

"Quando o Supremo Tribunal decidir, quem ganhar eleições ganha e governa a Guiné-Bissau. Não é os militares usurparem o poder nesta altura e fazerem aquilo que quiserem. Não podemos aceitar isso, não estamos num regime de ditadura. Queremos democracia e queremos o bem pelo nosso país", afirmou à Lusa o guineense Gervásio Martins, de 44 anos, que vive em Portugal há 27 anos.

Cantando em crioulo pela união do país, duas centenas de guineenses percorreram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, desde a rotunda do Marquês de Pombal até ao Rossio, erguendo cartazes com frases como "Viva Guiné-Bissau - Paz, Paz, Paz", "Justiça, Liberdade" e "Abaixo golpistas Sissoko e companhia".