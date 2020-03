Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde se "inteirou do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19", divulgou a Presidência.

"O Presidente da República visitou hoje o Hospital de São João, tendo sido recebido pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João e pelo Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas, onde se inteirou do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19, com os quais falou do exterior através do vidro do quarto de isolamento", pode ler-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

De acordo com a mesma mensagem, o chefe de Estado "ouviu ainda uma exposição sobre as formas de conter o surto viral", do qual já foram confirmados 21 casos de pessoas infetadas em Portugal.