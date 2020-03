Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu a forma "madura, tranquila e serena" como os portugueses estão a reagir ao coronavírus e elogiou os profissionais de saúde envolvidos no combate a este surto.

"Os portugueses merecem uma palavra pela forma muito madura como estão a reagir. Muito madura. Muito serena, muito tranquila e muito madura. Os profissionais de saúde, encontrei, quer em Lisboa, quer no Porto, muitos, vários, os que estão envolvidos nisto são especialistas em doenças infecciosas e alguns deles, além disso, são ainda intensivistas, isto é, podem recorrer à sua experiência para situações críticas, que não tem acontecido até agora", afirmou o Presidente da República à chegada ao Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para a comemoração do centenário deste espaço cultural.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os profissionais de saúde "têm respondido de uma forma espetacular: o pessoal médico, o pessoal de enfermagem, o pessoal auxiliar, o pessoal técnico", acrescentando que "todo ele tem respondido com trabalho brutal, com uma sobrecarga constante, mas com uma qualidade e capacidade de doação sem limite".