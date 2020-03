Actualidade

O FC Porto empatou hoje com o Rio Ave 1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, não aproveitando o empate do Benfica em Setúbal para aumentar a vantagem na liderança do campeonato.

O FC Porto marcou o primeiro golo do jogo por Mbemba, aos 18 minutos, mas o Rio Ave conseguiu chegar ao empate com um golo de Taremi, aos 32 minutos.

Com o empate de hoje, o FC Porto é líder do campeonato com 60 pontos, mais um que o Benfica, enquanto o Rio Ave está na quinta posição, com 38 pontos.