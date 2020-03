Covid-19

O complexo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto vai encerrar durante 14 dias, depois de ter sido confirmado um caso de coronavírus entre os alunos, anunciou a instituição.

"Foi determinado o encerramento por 14 dias das instalações do complexo de edifícios ICBAS/FFUP (Rua Jorge de Viterbo Ferreira, Porto)", segundo um comunicado da Universidade do Porto (UP).

Com a medida cautelar, pretende-se "minimizar o risco de disseminação na comunidade académica".