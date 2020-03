Actualidade

A artista Elisa, com a canção "Medo de Sentir", vai representar Portugal no Festival Eurovisão 2020, depois de ter vencido no sábado à noite a final da 54.ª edição do Festival da Canção, realizada em Elvas (Portalegre).

Elisa, que levou ao palco do Coliseu Comendador Rondão Almeida um tema assinado por Marta Carvalho, vai ser a representante portuguesa no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Roterdão (Países Baixos).

Filipe Sambado, com o tema "Gerbera Amarela do Sul", recebeu a pontuação máxima (12 pontos) atribuída pelas regiões do Norte, Centro, Açores, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, ao passo que o tema "Passe-Partout", de Bárbara Tinoco, recebeu a pontuação máxima da região Alentejo, enquanto Elisa conseguiu a pontuação máxima da região da Madeira.