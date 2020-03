Covid-19

A Universidade do Minho decidiu encerrar o Instituto de Ciências Sociais, as bibliotecas e unidades alimentares, no Campus de Gualtar, refere o despacho do reitor divulgado na sua página da rede social Facebook, na noite de sábado.

A universidade suspendeu também todas as atividades, incluindo as pedagógicas, no Campus de Gualtar, assim como as deslocações em serviço.